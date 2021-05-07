Концентрація вуглекислого газу за підсумками минулого року піднялася до нового максимуму – на 148% вище доіндустріального рівня. Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.

«Минулий рік став ще одним безпрецедентним періодом екстремальних погодних і кліматичних катаклізмів. Концентрація вуглекислого газу знову піднялася до нового максимуму – на 148% вище доіндустріального рівня. Це найвищий рівень за 3 мільйони років», – повідомив Гутерреш.

За його словами, 3 млн років тому температура Землі була вище на 3 градуси, а рівень моря – приблизно на 15 метрів. У минулому році було вже на 1,2 градуса за Цельсієм спекотніше, ніж в доіндустріальні часи – за словами Гутерреша, це небезпечно близько до 1,5% межі, встановленою в науковій спільноті.

Повідомляється, що світ все ще рухається до підвищення температури на 2,4 градуса до кінця століття.

У 2020 році вчені зафіксували найвищу температуру на Землі. Показник 54.4°C було зареєстровано в Національному парку «Долина смерті», Каліфорнія.

Чому нам варто хвилюватись через підвищення концентрації СО2

Концентрація вуглекислого газу в атмосфері Землі постійно коливається. Оскільки двоокис вуглецю є парниковим газом, то він впливає на теплообмін і бере участь у формуванні клімату планети.

Останнє століття вчені фіксують різкий вплив антропогенних чинників на зростання концентраці CO2 в атмосфері. Йдеться, зокрема, про спалювання енергоносіїв для отримання тепла і електроенергії, викиди з транспорту та заводів тощо.

У свою чергу, рослини перетворюють одержуваний вуглекислий газ у кисень, формуючи таким чином вуглецевий цикл.

Проте через зростання впливу людини, цей цикл руйнується, вуглекислий газ затримується в атомсфері, що призводить до поступового нагрівання планети. Це, в свою чергу, впливає на флору, висушуючи водойми та грунти.

Протягом цього століття, зміна клімату, ймовірно, негативно позначиться на сотнях мільйонів людей внаслідок затоплення прибережних районів, скорочення запасів води, зростання голоду та збільшення впливу на здоров'я.

Більшість економічних досліджень прогнозують, що глобальне потепління призведе до скорочення світового валового внутрішнього продукту (ВВП), що може призвести до зростання кількості військових конфліктів.