Раніше Маргрете ІІ заявляла, що лишатиметься королевою до самої смерті

Королева Данії Маргрете ІІ, яка править країною вже 52 роки, 14 січня залишить королівський престол. Про це вона оголосила під час новорічної промови 31 грудня, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на телеканал TV2.

«Я вирішила, що зараз настав відповідний час. 14 січня 2024 року – через 52 роки після того, як я стала наступницею мого улюбленого батька, – я залишу посаду королеви Данії», – сказала Маргрете.

Натомість королем Данії стане її син кронпринц Фредерік. Після засідання Державної ради прем'єр-міністр оголосить про зміну престолу в замку Крістіансборг. Після зміни престолу 83-річна Маргрете ІІ продовжуватиме титулуватися Її Величністю.

Раніше Маргрете ІІ заявляла, що лишатиметься королевою до самої смерті, як і її попередники. Проте у новорічному зверненні вона сказала, що перенесена у 2023 році операція на спині змусила її замислитися, чи не час передати відповідальність наступному поколінню.

Маргрете ІІ посіла престол у 32-річному віці після смерті свого батька короля Фредеріка ІХ 14 січня 1972 року. Вона стала першою жінкою-монархинею в Данії починаючи з XV століття, коли престол посідала Маргрете І – королева Норвегії, Данії та Швеції. Довгий час право престолонаступництва переходило по чоловічій лінії, та оскільки у Фредеріка ІХ були лише доньки, у 1953 році закон змінили, що і дозволило Маргрете ІІ стати королевою. Після смерті королеви Великої Британії Єлизавети ІІ вона лишалася єдиною жінкою-монархинею у світі.