Понад третина військовополонених з українськими паспортами - з Криму

Кожен шостий полонений (16% від усієї кількості військовополонених), якого утримують в Україні, має український паспорт. Про це повідомив у вівторок, 18 листопада, повідомив секретар Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Дмитро Усов під час міжнародної конференції Crimea Global.

За його словами, понад третини цих 16% – уродженці Криму. Усов наголосив, що Україна має ухвалити «правильні рішення», коли Росія подає заяви щодо обміну цих людей.

«Чому? Ну, тому що відбувається щось незрозуміле, коли ми громадянина України обмінюємо на громадянина України», – сказав Усов.

За словами секретаря Коордштабу, на найближчих пленарних засіданнях Верховної Ради ініціюють розгляд законопроєкту про те, що полонені з українськими паспортами зможуть залишитися на території України, звільнитися та виконувати свої обовʼязки.

Від початку лютого 2022 року з окупованих територій примусово мобілізували 46 327 наших громадян. Найбільше людей окупанти примусово мобілізували у Криму (35 271). На Донеччині мобілізували понад 5300 людей, а на Луганщині – понад 4600. Також росіяни примусово мобілізували вже 560 українців із Запоріжжя та майже 480 з Херсонщини.

Крім того, росіяни активно залучають до війни проти України бійців Сил оборони, які потрапили в полон. За словами Усова, наразі Росія сформувала чотири підрозділи, підконтрольні російському Генштабу, які набирають до себе полонених українців:

батальйон Богдана Хмельницького;

батальйон Максима Кривоноса;

загін Мартина Пушкаря;

загін Олександра Матросова.

«Нами підтверджені вже 62 укладання таких контрактів з міністерством оборони (Росії – ред.), і вони вже воюють у підрозділах. І навіть є один військовий, який вже потрапив до нас в полон – тобто, наш військовий потрапив у полон до росіян, він уклав контракт і він вже воював, і потрапив до нас в полон», – повідомив Усов.

Нагадаємо, 18 листопада секретар РНБО Рустем Умєров анонсував поновлення переговорів з Росією щодо обміну військовополоненими. Йдеться про обмін 1200 українців. Рустем Умєров запевнив, що найближчим часом відбудуться технічні консультації, що мають закріпити всі процедурні та організаційні моменти.