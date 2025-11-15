Рустем Умєров анонсував нові переговори щодо обміну полоненими

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров після відрядження до Туреччини та Об’єднаних Арабських Еміратів анонсував поновлення переговорів з Росією щодо обміну військовополоненими. Про це Рустем Умєров повідомив у суботу, 15 листопада, у своєму телеграм-каналі.

За словами Рустема Умєрова, перебуваючи у відрядженні, він провів консультації за посередництва Туреччини та Об’єднаних Арабських Еміратах щодо відновлення процесу обмінів військовополоненими між Україною та Росією.

«У результаті цих переговорів сторони погодилися активувати стамбульські домовленості. Йдеться про звільнення 1 200 українців», – розповів Рустем Умєров.

Рустем Умєров запевнив, що найближчим часом відбудуться технічні консультації, що мають закріпити всі процедурні та організаційні моменти.

Нагадаємо, у період з травня по липень 2025 року Україна та Росія провели у Туреччині три раунди переговорів. За результатами зустрічей делегації погодили здійснити наймасовіший обмін військовополоненими. Зокрема, сторони домовилися обміняти полонених бійців, які мають важкі поранення та хвороби, а також молодих військовослужбовців (18-25 років) за формулою «всіх на всіх».

Загалом у межах «стамбульських домовленостей» Україна та Росія здійснили дев’ять етапів обмінів полоненими. Під час цих обмінів, за словами президента Володимира Зеленського, України змогла повернути з російського полону понад тисячу захисників.

Додамо, що третій раунд перемовин України та Росії відбувся 23 липня 2025 року. 12 листопада The Times опублікувало інтерв’ю з заступником міністра закордонних справ України Сергієм Кислицею. Український дипломат повідомив, що через відсутність прогресу перемовини з Росією припинились.