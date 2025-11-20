Дерев’яна церква існувала на вулиці Коновальця біля теперішнього музучилища в 1740-1850-х роках

Архітектор і краєзнавець з Івано-Франківська Віталій Боднар візуально відтворив будівлі міста, які нині не існують. Їх знесли, перебудували або навіть не встигли спорудити, проте збереглись їхні проєкти. На основі графічних робіт за допомогою ШІ дослідник створив сучасні фотореконструкції, які опублікував на фейсбук-сторінці «Старий Станіславів».

Віталій Боднар створив сучасні реконструкції неіснуючих будівель за старими проєктами. Архітектор розповів ZAXID.NET, що для створення візуалізацій користувався програмою Google Gemini, яка дозволяє за кілька хвилин перетворити давні креслення на фотореалістичні зображення.

«Нерідко за якимось реалізованим проєктом історичної будівлі стоїть низка ітерацій того, як вона могла б виглядати. Часто від реалізації певних споруд відмовлялись чи то через брак коштів, чи через історичні перипетії, як-от війни чи революції. В архівах збереглося багато графічних матеріалів щодо забудови міста. Здебільшого це проєкції фасадів чи гравюри, які не завжди зрозумілі широкому загалу», – пояснив ZAXID.NET дослідник.

Кам’яниця Хованців, яка мала стояти на місці сучасного готелю «Київ»

Втрачені споруди Івано-Франківська

Друга ратуша Станиславова згоріла під час пожежі 1868 року. До недавнього часу існувало лише кілька фрагментарних її фотографій. Але нещодавно дослідники знайшли гравюру чеського автора Бедржиха Гаварнека, яка відтворює ринкову площу та втрачену ратушу. За нею Віталій Боднар зробив реалістичну фотореконструкцію.

Українська дерев’яна церква Воскресіння Христового зруйнована у 1815 році, її зображення не збереглося. Графічно її реконструював архітектор Зеновій Соколовський. З неї і постала сучасна фотовізуалізація. Зараз на цьому місці стоїть синагога Темпль.

Вірменський костел та українська церква Воскресіння Христового

Нереалізовані проєкти Станіславова

Цікавою є підбірка будівель, реалізація яких зупинилася на етапі проєкту. Їх так і не збудували з різних причин, однак вони могли б гідно доповнити архітектуру міста.

Наприклад, нереалізований проєкт розширення міських укріплень Станиславова 1743 року є найстарішим картографічним документом Івано-Франківська. Дослідники вважають, що автором креслення є Станіслав Потоцький – майбутній власник міста, який був інженером-фортифікатором. Проєкт зберігається у військовому архіві в Австрії.

Міські укріплення

Читальня «Просвіти» так і залишилася у статусі проєкту архітектора Євгена Нагірного 1924 року. Цю красиву будівлю у стилі українського архітектурного модерну планували звести неподалік сучасної церкви Христа Царя на Майзлях.

Читальня «Просвіти» у стилі українського модерну

Синагогу поступовців (реформістів) спроєктував Максиміліан Шльосс у 1894 році. Будівлю з чотирма малими вежами з цибулястими куполами та великою центральною вежею і зіркою Давида на шпилі взорували на головну берлінську синагогу. Проте проєкт визнали занадто дорогим, тому єврейська громада збудувала скромніший Темпль на вулиці Страчених.

Проєкт синагоги

Віталій Боднар також планує на основі давніх міських поштівок зробити серію візуалізацій з реалістичними зображеннями високої якості. Згодом за допомогою ШІ такі зображення можна перетворити в короткі відео, які відтворять атмосферу старого міста.

Усі ілюстрації – Віталія Боднара