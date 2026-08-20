У Чернівцях оприлюднили програму заходів до Дня Державного Прапора та 35-ї річниці Дня Незалежності України. Перелік виставок, концертів та творчих зустрічей Чернівецька міська рада оприлюднила у фейсбуці. Серед заходів також є ярмарок та показ фільму «Потяг Червона рута».

План святкових заходів у Чернівцях на 20–24 серпня:

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20 серпня:

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о 16:00 відбудеться виставка Чернівецької обласної організації Національної Спілки художників України, приурочена 35-й річниці Дня Незалежності України. Місце – Центр культури «Вернісаж» , вул. Івана Франка, 15;

, вул. Івана Франка, 15; показ фільму «Потяг Червона рута». Місце – Культурно-мистецький центр імені Івана Миколайчука, вул. Головна, 140, вул. Університетська, 10.

21 серпня:

показ фільму «Потяг Червона рута». Місце – Культурно-мистецький центр імені Івана Миколайчука , вул. Головна, 140, вул. Університетська, 10;

, вул. Головна, 140, вул. Університетська, 10; ярмарок-презентація «Купуй чернівецьке підтримай свого виробника». Місце – Центральна площа;

о 17:00 – концертна програма «З Україною в серці, під прапором свободи». КБУ «Музична школа №1». Місце – вул. Ольги Кобилянської, 57.

22 серпня:

ярмарок-презентація «Купуй чернівецьке підтримай свого виробника». Місце – Центральна площа;

спортивний захід Juniors Games. Місце – територія Центру культури та дозвілля імені Тараса Шевченка, вул. Садова, 1.

23 серпня:

спортивний захід Juniors Games. Місце – територія Центру культури та дозвілля імені Тараса Шевченка , вул. Садова, 1;

, вул. Садова, 1; благодійний захід «Садгора. Смак Незалежності». Місце – Площа Садгори, вул. Івана Підкови, 3.

24 серпня: