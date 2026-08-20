Куди піти у Чернівцях на День Незалежності 2026
Програма святкових заходів у місті на 20–24 серпня
У Чернівцях оприлюднили програму заходів до Дня Державного Прапора та 35-ї річниці Дня Незалежності України. Перелік виставок, концертів та творчих зустрічей Чернівецька міська рада оприлюднила у фейсбуці. Серед заходів також є ярмарок та показ фільму «Потяг Червона рута».
План святкових заходів у Чернівцях на 20–24 серпня:
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- о 16:00 відбудеться виставка Чернівецької обласної організації Національної Спілки художників України, приурочена 35-й річниці Дня Незалежності України. Місце – Центр культури «Вернісаж», вул. Івана Франка, 15;
- показ фільму «Потяг Червона рута». Місце – Культурно-мистецький центр імені Івана Миколайчука, вул. Головна, 140, вул. Університетська, 10.
21 серпня:
- показ фільму «Потяг Червона рута». Місце – Культурно-мистецький центр імені Івана Миколайчука, вул. Головна, 140, вул. Університетська, 10;
- ярмарок-презентація «Купуй чернівецьке підтримай свого виробника». Місце – Центральна площа;
- о 17:00 – концертна програма «З Україною в серці, під прапором свободи». КБУ «Музична школа №1». Місце – вул. Ольги Кобилянської, 57.
22 серпня:
- ярмарок-презентація «Купуй чернівецьке підтримай свого виробника». Місце – Центральна площа;
- спортивний захід Juniors Games. Місце – територія Центру культури та дозвілля імені Тараса Шевченка, вул. Садова, 1.
23 серпня:
- спортивний захід Juniors Games. Місце – територія Центру культури та дозвілля імені Тараса Шевченка, вул. Садова, 1;
- благодійний захід «Садгора. Смак Незалежності». Місце – Площа Садгори, вул. Івана Підкови, 3.
24 серпня:
- концерт зразкової аматорської вокальної студії «Фенікс» – «Україна починається з тебе». Місце – вул. Ольги Кобилянської, 29;
- о 14:00 розпочнуться урочистості з нагоди 35-ї річниці Незалежності України. Місце – Літній театр, вул. Садова, 1А;
- о 14:30 – концертна програма, ярмарок, майстер-класи. Місце – дворик Міського палацу дітей та юнацтва, вул. Андрія Шептицького, 10;
- о 18:00–22:00 – виступ українського музиканта ODYSSAY. Місце – Площа Соборна.
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