Стартували 40-і «Віртуози»

Львівська філармонія 20 травня відкрила Фестиваль музичного мистецтва «Віртуози». Упродовж майже трьох тижнів до 6 червня будуть масштабні прем'єри, приїдуть всесвітньовідомі музиканти з шести країн, а також влаштують концерти просто неба. Перші дні фестивалю присвятять 250-річчю Бетховена.

«Фестиваль завжди має свої стовпи, на яких він стоїть: це приїзд хороших солістів, диригентів, відкриття хороших класичних творів і цього року також будуть знакові імена класичної романтичної музики, але твори ті, які ще тут не виконувалися», – запросив директор Львівської філармонії Володимир Сивохіп. Програму можна знайти тут.

Мініфест у стилі Середньовіччя

Історичні реконструктори скликають львів'ян у заповідник «Давній Пліснеськ», що у Підгірцях, на середньовічний мініфестиваль. Відвідувачам обіцяють екскурсію, ігри, стрільбу з лука та арбалета, метання сулиць, майстер-класи ремесел та дегустацію автентичних страв. Усе це на території городища Пліснеськ, яке існувало від VII століття і за часів Русі. Такі мініфести будуть в заповіднику регулярними у вихідні.

«Оскільки ми є реконструктори і займаємося періодом Середньовіччя, ми бачимо своєю ціллю якраз привернути увагу до самої пам'ятки, запропонувати людям не просто походити городищем, бо пам'ятка давня, на ній вже немає споруд. А хочемо оживити її своєю присутністю, самим перенестися у минуле і поділитися з людьми відчуттям та давньою історією», – розповів організатор мініфесту Ярема Іванців. Більше про подію – за посиланням.

Інтерактивний Музей історії електрифікації

З оновленою та розширеною експозицією цього тижня відчинився інтерактивний Музей історії електрифікації Львівщини. Відвідувачі там дізнаються, як у їхніх домівках 125 років тому спалахнуло світло, а також на експозиції зможуть власноруч видобути електричний розряд, змусити рухатися трамвай і спробувати себе у ролі довоєнного диспетчера. Деталі знайдете тут.

Виставку про шляхетних авантюристів

Історичний музей презентує виставку «Шляхетні авантюристи». У кам'яниці Корнякта можна побачити артефакти, пов'язані з карколомними історіями мандрівників, окультистів, вояків та політиків ХVІІІ—ХІХ століть. Кожен із них мав стосунок до України. Наприклад, один із власників Підгорецького замку Вацлав Жевуський, на прізвисько емір Золота Борода, мандрував Близьким Сходом, а потім українізувався, назвав себе отаманом Ревухою і вів бедуїнський спосіб життя на Поділлі. Деталі знайдете на сторінці або на сайті музею.

«Ми розуміємо авантюризм як явище позитивне, як певний стан людини, яка хоче більше від життя, яка хоче дізнатися щось нове, щось невідоме. Про таких людей ця виставка», – розповів завідувач відділу «Кам'яниця Корнякта» Мирослав Побережний.

Лялькова вистава просто неба

На виставу просто неба запрошує Львівський театр ляльок. Упродовж травня актори грають свої постановки на даху Центру Довженка на Сихові. Цієї неділі, 23 травня, скликають малечу на виставу за казкою Івана Франка «Підкова на щастя». Більше інформації доступно за посиланням.

Виставка-аукціон «Дарунок для Соломії»

Мистецький аукціон задля порятунку дому Соломії Крушельницької. У музеї співачки відкрили виставку творів 50 відомих художників. Їх можна оглянути і придбати на аукціоні. За ці гроші музей відремонтує свої зали, які затопили сусіди, а також оновить експозицію. Детальніше за цим посиланням.

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