Якщо ви шукаєте, куди поїхати на вихідні у Львівській області або де сховатися від літньої спеки, ліс і водоспади можуть стати влучним вибором маршруту. Львівщина має багато затишних локацій на природі, більшість туристів обирає популярні маршрути до Кам’янки, Гуркала, Лазного чи Сопота, однак є й чимало менш відомих водоспадів, які не поступаються їм красою. Там можна насолодитися тишею карпатських лісів, відпочити біля прохолодної води та відкрити для себе нові туристичні маршрути Львівщини.

Більшість із цих локацій не потребують складних походів і дозволяють поєднати відпочинок на природі з відкриттям нових куточків Львівщини. Добірку маловідомих природних локацій оприлюднив департамент спорту, молоді та туризму Львівської ОДА.

Комплекс водоспадів «Підступи»

Локація: поблизу села Кам’янка, Сколівська громада, Стрийський район.

Водоспад Підступи (фото з Вікіпедії)

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Лише за кілька кілометрів від популярного водоспаду Кам’янка є ще один комплекс маловідомих водоспадів – «Підступи». Цей маршрут об’єднує кілька об’єктів: Підступи, Підступи Середній, Підступи Верхній і Дзюрчик. Найближчий із них легко доступний для туристів, а інші розташовані вище за течією потоку серед густого карпатського лісу. Кам’яні виступи, каскади води та затишок національного природного парку «Сколівські Бескиди» роблять цю прогулянку чудовою альтернативою більш людним маршрутам.

Залотом’ятий водоспад

Локація: поблизу села Кам’янка, Сколівська громада, Стрийський район.

Залотом’ятий водоспад (фото з Вікіпедії)

Ще одна цікава природна пам’ятка неподалік Кам’янки – каскадний водоспад Залотом’ятий. У ньому вода плавно спадає кам’яними виступами серед лісу, створюючи затишне місце для відпочинку. Водоспад не належить до найпопулярніших туристичних локацій Львівщини, тому тут зазвичай спокійно і тихо. Це гарний варіант для тих, хто хоче уникнути багатолюдних місць.

Крушельницький водоспад

Локація: поблизу села Крушельниця, Сколівська громада, Стрийський район.

Крушельницький водоспад (фото Дмитра Чапмана з Вікіпедії)

У букових лісах Сколівських Бескидів є Крушельницький водоспад – невеликий, але дуже атмосферний куточок природи. Найбільш повноводним він стає навесні та після рясних дощів. Відвідування водоспаду можна поєднати з прогулянкою Крушельницьким лісництвом або іншими маршрутами НПП «Сколівські Бескиди». Це чудовий вибір для прихильників неспішних мандрівок і відпочинку серед природи.

Бориславський водоспад

Локація: місто Борислав, Дрогобицький район.

Бориславський водоспад (фото з Вікіпедії)

Бориславський водоспад цікавий тим, що розташований майже в межах міста, але водночас зберігає атмосферу дикої природи.

Водоспад є на річці Тисмениця серед лісу та кам’яних берегів. Добратися сюди нескладно, тому це вдалий варіант для короткої прогулянки або одноденної подорожі. Поєднання природних краєвидів і близькості до міської інфраструктури робить цю локацію особливо привабливою для сімейного відпочинку.

Водоспад Фантом

Локація: поблизу села Лапшин, Ходорівська громада, Стрийський район.

Водоспад Фантом (фото з Вікіпедії)

Фантом вважають одним із найоригінальніших водоспадів Львівщини. Його назва пов’язана з природною особливістю: у посушливі періоди потік майже зникає, а після дощів або навесні знову оживає. Саме тому побачити водоспад у всій красі можна лише за сприятливих погодних умов. Віддалене розташування та відсутність великих туристичних потоків роблять це місце справжньою знахідкою для любителів маловідомих маршрутів.

Водоспад «Чотири копитця»

Локація: поблизу Східниці, Дрогобицький район.

Водоспад Чотири копитця (фото Галини Бойко з Google Maps)

Незвичайну назву водоспад отримав завдяки чотирьом кам’яним виступам поруч, які нагадують копита. Попри невелику висоту, він вирізняється широким каскадом і мальовничим довкіллям. Це затишне місце для прогулянок серед лісу, яке чудово доповнить відпочинок у Східниці та дозволить відкрити ще одну цікаву природну пам’ятку Львівщини.