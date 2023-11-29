Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у штаб-квартирі НАТО заявив, що Україна рішуче налаштована на відновлення контролю за кордоном в межах 1991 року і не піде ні на які компроміси з Росією. Про це 29 листопада повідомила «Європейська правда».

«Наша стратегічна задача – відновлення контролю за кордоном 1991 року – лишається незмінною і ніщо нас не зупинить у її втіленні», – зазначив Кулеба.

Очільник МЗС України не став заперечувати, що Київ чує ідеї про «поступки і домовленості з Росією», але категорично виключив таку можливість.

«Такі люди, які це пропонують, мають перш за все запропонувати подібне своїм урядам – віддати комусь частину своєї території, своїх людей. Нехай вони це зроблять, і ми побачимо, чи можна про це говорити», – заявив очільник МЗС України.

На запитання про нібито тупикову ситуацію на фронті Кулеба відповів коротко: «Немає глухого кута».

Він також повторив заклик до США та інших держав НАТО допомогти в озброєнні України і наголосив, що «найкращий шлях уникнути участі ваших солдатів у бойових діях – це допомогти тим, хто веде війну».