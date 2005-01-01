Квартал біля посольства РФ у Вашингтоні назвуть іменем вбитого опозиціонера Бориса Нємцова

СвітОлег Костюк, сьогодні, 08:47890

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Квартал біля посольства РФ у Вашингтоні назвуть іменем вбитого опозиціонера Бориса Нємцова
Борис Нємцов був убитий 27 лютого 2015 року в Москві

Міська рада Вашингтона проголосувала за присвоєння імені Бориса Нємцова кварталу біля посольства Росії. Про це у Facebook повідомив російський журналіст Володимир Кара-Мурза-молодший.

«Міська рада Вашингтона одноголосно проголосувалп за прискорений порядок прийняття законопроекту про площу Бориса Нємцова перед посольством Росії», – написав він.

За словами Кара-Мурзи-молодшого, перейменування вступить в силу до 27 лютого.

Мова йде про квартал 2600 по Вісконсін-авеню, між Девіс-стріт і Едмундс-стріт. Він отримає назву «Борис Нємцов плаза».

Рішення було прийнято в екстреному порядку.

Зазначимо, що у лютому 2017 року сенатор Марко Рубіо запропонував назвати іменем Бориса Нємцова ділянку Вісконсін-авеню біля посольства РФ і змінити, таким чином, адресу російського представництва з «2650 Вісконсін авеню» на «1 Борис Нємцов плаза».

В кінці 2017 року до міської ради Вашингтона внесли аналогічну пропозицію, що стосується кварталу навпроти посольства.

Нагадаємо, російський опозиційний політик Борис Нємцов був убитий 27 лютого 2015 року в Москві. Замовника вбивства досі не знайшли.

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