Загалом країна конфіскувала та передала до України 271 автомобіль загальною вартістю майже мільйон євро

З початку року Латвія відправила до України понад 270 автомобілів, конфіскованих у п’яних водіїв. Загальна вартість машин, переданих Україні, становить майже 1 млн євро, повідомив у неділю, 24 грудня, латвійський портал Delfi із посиланням на дані Державної служби доходів Латвії.

З лютого 2023 року Латвія дозволила конфіскувати автомобілі у нетверезих водіїв та передавати їх Україні для підтримки українського суспільства. За майже рік дії цього закону Україна вже отримала 271 автомобіль. Перші вилучені машини, які пообіцяла передавати Латвія, прибули до України у березні 2023 року

«За даними Державної служби доходів, цього року представнику України з боку “Twitter-конвою” [на чолі з Рейнісом Позняком] було передано 271 автомобіль на загальну умовну суму 903 453 євро», – повідомив Delfi.

Зазначимо, «Twitter-конвой» діяв і до ухвалення закону про передачу Україні машин. За час існування проекту, з 2022 року, активісти передали Україні понад 1100 автівок загальною вартістю приблизно 2 млн євро.

Портал додав, що Латвія також готує передачу ще 34 автомобілей вартістю понад 161 тис. євро. Наразі документи про передачу готуються до розгляду в латвійському уряді.