Підозрювана не мала жодних дозвільних документів на вирубку дерев

Правоохоронці оголосили підозру лісничій, яка організувала незаконну вирубку фруктового саду у Клеванській громаді. Збитки оцінюють у 4,8 млн грн. Про це у четвер, 26 березня, повідомила Рівненська обласна прокуратура.

За даними слідства, 38-річна жінка, виконуючи обов’язки лісничої, восени 2025 року організувала знищення фруктового саду площею 0,7 га. Унаслідок цього Клеванська громада зазнала понад 4,8 млн грн збитків.

Під вирубку потрапили 136 яблунь, одна груша та три каштани, які росли на території лісництва. Слідчі встановили, що підозрювана знала порядок проведення таких робіт, однак не мала жодних дозвільних документів на вирубку дерев. Суд відсторонив її від посади, обрав запобіжний захід та наклав арешт на майно.

Жінці інкримінують перевищення службових повноважень та організацію незаконної порубки, перевезення, зберігання і збуту дерев, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 246 КК України). Санкції статей передбачають до 10 років позбавлення волі.