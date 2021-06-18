Літак Євгенія Пригожина здійснив переліт з Санкт-Петербурга після того, як санкції набули чинність

Німецькі журналісти знайшли в аеропорту Берліна приватний літак «кухаря Путіна» Євгена Пригожина, проти якого запроваджені санкції ЄС та США. Сам літак наразі стоїть на обслуговуванні, передає «Європейська правда» із посиланням на Bild в п’ятницю, 18 червня.

Пригожин перебуває в санкційному списку ЄС та США з 15 жовтня 2020 року. Вони передбачать заборону в’їзду та блокування активів. Один із його активів – приватний літак Hawker 800XP вартістю близько 2 млн євро.

Цей літак, як зазначають журналісти, здійснив переліт із Санкт-Петербурга до Берліна через два тижні після набуття чинності санкцій та досі стоїть в аеропорту Берліна.

Його знайшли поблизу ангару компанії Beechcraft Berlin Aviation, який займається ремонтом та обслуговуванням

Пригожин придбав літак в грудні 2019 року через підставну компанію в Литві та зареєстрував його у Сан-Марино. Він використовувався для польотів до Сирії, Лівії та восьми країн Африки, де діють найманці ПВК «Вагнера».