Перехід на літній час у 2026 році відбудеться в ніч із 28 на 29 березня. О третій годині ночі стрілки потрібно перевести на одну годину вперед. Це означає, що фактично українці втратять одну годину сну, але світловий день стане довшим у вечірній час. Коли переводити годину, пише Telegraf.

Сезонна зміна часу в Україні відбувається двічі на рік. Восени країна повертається до зимового часу, а навесні знову переходить на літній. Така система діє вже понад сорок років.

Як правильно перевести час

Переведення годинників відбувається просто: о третій годині ночі потрібно встановити час на четверту. Більшість сучасних пристроїв, зокрема смартфони та комп’ютери, роблять це автоматично. Водночас механічні годинники доведеться налаштувати вручну.

Щоб легше адаптуватися до змін, варто за кілька днів до переходу поступово змінювати режим сну та відпочинку. Це допоможе уникнути втоми та знизити навантаження на організм.

Коли переходять на літній час інші країни

Практика сезонного переведення годинників поширена більш ніж у шістдесяти країнах світу. Серед них більшість держав Європи, а також США, Канада та Ізраїль.

У Північній Америці перехід відбувається раніше. У 2026 році стрілки там перевели вже 8 березня. Водночас не всі регіони дотримуються цієї практики: окремі штати та території не змінюють час узагалі.

Європейські країни переходять на літній час одночасно в останню неділю березня. Однак фактична година переведення залежить від часового поясу. У країнах Центральної Європи стрілки переводять із другої на третю годину ночі, а у східноєвропейських – із третьої на четверту.

Як змінювались правила переведення часу

Раніше в різних країнах діяли різні дати переходу на літній час. До 1980 року поширеним був графік, за яким годинники переводили навесні у квітні, а восени – у вересні.

Згодом правила змінили, щоб зробити адаптацію зручнішою для людей. Перехід почали проводити у вихідні дні, коли більшість має можливість відпочити й легше звикнути до нового режиму.

Сьогодні система переведення годинників залишається актуальною для багатьох країн, хоча дискусії щодо її доцільності тривають і надалі.