Громадський транспорт у містах може трохи змінити графік

У ніч із 25 на 26 жовтня 2025 року Україна перейде на зимовий час – стрілки годинника буде переведено на одну годину назад. Ця звична для нас зміна впливає не лише на наш режим сну, а й на роботу транспорту, особливо потягів, автобусів і приміських маршрутів. Як зміняться графіки всього транспорту, пише PMG.UA.

Як зміниться графік руху поїздів

«Укрзалізниця» заздалегідь коригує розклад руху, враховуючи переведення годинника. Це означає, що квитки вже надруковані з урахуванням нового часу. Пасажирам не потрібно самостійно нічого перераховувати, достатньо приїхати на вокзал вчасно, орієнтуючись на час, зазначений у квитку. Проте важливо пам’ятати: якщо ви користуєтесь механічним годинником або не оновили час у смартфоні вручну, можна легко переплутати годину відправлення.

Що з громадським і міжміським транспортом

Громадський транспорт у містах може трохи змінити графік у перші дні після переходу. Йдеться передусім про приміські автобуси, маршрутки та рейсові автобуси. Оскільки не всі перевізники мають автоматизовану систему обліку часу, можливі дрібні затримки чи розбіжності. Рекомендується уточнювати актуальний розклад перед поїздкою, особливо якщо плануєте поїздку на ранок 26 жовтня.

Що зробити пасажирам

Щоб уникнути плутанини, радимо: