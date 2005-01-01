Лукашенко закликав білоруських виробників шукати інші ринки замість російського

Росія заборонила ввіз білоруської молочної продукції

Президент Білорусі Олександр Лукашенко порадив виробникам шукати інші ринки збуту в обхід російського. Про це він заявив під час робочої поїздки у Дзержинський район Мінської області, повідомляє БЕЛТА.

«Що стосується експорту, шукайте інші ринки», - заявив Лукашенко, коментуючи заборону на постачання білоруської молочної продукції до Росії.

Також він повідомив, що планує обговорити проблему, що виникла під час особистої зустрічі з Володимиром Путіним після інавгурації. «Треба визначатися. Якщо вони вирішили нас «нагинати» постійно незрозуміло за що, тоді будемо шукати своє щастя в іншому місці. Тому шукайте інші ринки. Не можна на одному ринку весь час сидіти», - наголосив президент.

Білорусь, упевнений він, повинна бачити свої інтереси і шукати інші можливості, якщо Росія не хоче білоруських товарів. «Ми їм нічого поганого не веземо. Дай бог, як самі перевіряючі кажуть, щоб в Росії було так, як у Білорусі. Тому будемо визначатися в цьому році. Що ж ми добру справу робимо і на колінах постійно стоїмо», - заявив Лукашенко.

Зазначається, що контролюючі органи РФ з 31 березня заборонили постачання продукції низки білоруських підприємств, зокрема молочної. Як зазначив міністр сільського господарства і продовольства Леонід Заєць, заборона була введена без пояснень конкретних причин.