Луцьк побив температурний рекорд 22-річної давнини
21 вересня у Луцьку зафіксували +28,2°С
До теми
У неділю, 21 вересня, синоптики зафіксували у Луцьку новий температурний рекорд. Цей день був найтеплішим за останні 22 роки. Про це повідомив Волинський обласний центр з гідрометеорології.
За інформацією синоптиків, 21 вересня у Луцьку зафіксували максимальну температуру повітря +28,2°С. Попередній максимальний показник цього дня був у 2003 році й становив +27,4°С.
Додамо, що 22 вересня погода у Волинській області буде мінливою, проте опадів не прогнозують. Протягом дня температура повітря зросте до +27°С. Вівторок, 23 вересня, буде похмурим – з самого ранку небо у Луцьку вкриється хмарами, які протримаються до самого вечора. Вночі орієнтовно буде +16°С, а вдень +18°С.
У середу, 24 вересня, у зв’язку з проходженням атмосферного фронту очікуються короткочасні дощі. Вночі температура знизиться до 8°-13°С тепла, вдень – до 12°-17°С тепла.
Погода 25 вересня буде сонячною, без опадів. Максимальна температура повітря вночі становитиме +6°С, а вдень +14°С. У пʼятницю, 26 вересня, у Волинській області також прогнозують ясну погоду. Температура вночі +6°С, а вдень +14°С.