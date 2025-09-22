Востаннє 21 вересня у Луцьку було найбільш спекотним у 2003 році

У неділю, 21 вересня, синоптики зафіксували у Луцьку новий температурний рекорд. Цей день був найтеплішим за останні 22 роки. Про це повідомив Волинський обласний центр з гідрометеорології.

За інформацією синоптиків, 21 вересня у Луцьку зафіксували максимальну температуру повітря +28,2°С. Попередній максимальний показник цього дня був у 2003 році й становив +27,4°﻿С.

Додамо, що 22 вересня погода у Волинській області буде мінливою, проте опадів не прогнозують. Протягом дня температура повітря зросте до +27°С. Вівторок, 23 вересня, буде похмурим – з самого ранку небо у Луцьку вкриється хмарами, які протримаються до самого вечора. Вночі орієнтовно буде +16°﻿С, а вдень +18°﻿С.

У середу, 24 вересня, у зв’язку з проходженням атмосферного фронту очікуються короткочасні дощі. Вночі температура знизиться до 8°-13°С тепла, вдень – до 12°-17°С тепла.

Погода 25 вересня буде сонячною, без опадів. Максимальна температура повітря вночі становитиме +6°С, а вдень +14°С. У пʼятницю, 26 вересня, у Волинській області також прогнозують ясну погоду. Температура вночі +6°С, а вдень +14°С.