У випуску коротко і відверто про найважливіші теми середи, 26 січня:

Корупційною схемою національного масштабу вважають у Львові так звану реформу містобудування України. Обговоримо, як цей законопроект зашкодить нашим містам і хто зацікавлений у його прийнятті.

Начальника відділу Львівської митниці Мар’яна Бедрія зупинили п’яним за кермом після анонімного дзвінка. Дізнаємось деталі ситуації і її можливі наслідки.

Відомого антивакцинатора Остапа Стахіва визнали психічно здоровим і осудним. З’ясуємо, як далі буде рухатися кримінальна справа проти провокатора.

Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі 24 каналу.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter