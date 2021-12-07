У випуску коротко і відверто про найважливіші теми вівторка, 7 грудня:

До Львова прибув міністр оборони України Олексій Резніков. Обговоримо, як у місті реагують на можливе вторгнення росіян та інші безпекові виклики.

У Львівській обласній раді депутати пропонують перейменувати Російську Федерацію на Московію. Оглянемо інші важливі рішення місцевих політиків.

Львівські студенти влаштували акцію за легалізацію медичного канабісу і на підтримку засудженого за вирощування коноплі місцевого пенсіонера. З’ясуємо деталі цієї справи.

Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі 24 каналу.

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