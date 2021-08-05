У випуску коротко і відверто про найважливіші теми четверга, 5 серпня:

Президент Зеленський підписав законопроекти про очищення Вищої Ради правосуддя і перезапуск комісії суддів. А поки ще чинні судді скасували вирок про ув’язнення екс-мера Сколе Володимира Москаля за хабарництво. Довідаємось, як екс-політик зумів уникнути відповідальності.

Від початку літа у Львові демонтувати майже тисячу рекламних конструкцій. З’ясуємо, як міські вулиці очищають від незаконної реклами і візуального сміття.

Мерія Львова викупила квартиру над музеєм видатної оперної співачки Соломії Крушельницької. Тепер площу музею збільшать і врятують його від регулярних підтоплень.

Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі 24 каналу.

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