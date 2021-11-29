У випуску коротко і відверто про найважливіші теми понеділка, 29 листопада:

Вечірка популярних Instagram-блогерів у Львові в День пам’яті жертв Голодоморів спричинила хвилю обурення. Мерія вже призупинила діяльність Будинку вчених, де відбувалась гулянка. Оглянемо реакції на скандал.

Підприємці скаржаться на підвищення цін на електроенергію. Постачальники кивають на виробника, а саме компанію ДТЕК Рината Ахметова. Дізнаємось, хто винен у зростанні цін на стратегічний ресурс і як це позначиться на українцях.

На Бурштинський ТЕС сталося дві аварії за добу, де постраждали люди. Такі аварійні ситуації і позапланові ремонти посилюють нестабільність в енергетичній сфері. Довідаємося більше про ситуацію на ключовій електростанції для заходу України.

Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі 24 каналу.

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