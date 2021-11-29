Реакція на вечірку Instagram-блогерів та підвищення цін на електроенергію
Ч/Б з Андрієм Дроздою
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У випуску коротко і відверто про найважливіші теми понеділка, 29 листопада:
- Вечірка популярних Instagram-блогерів у Львові в День пам’яті жертв Голодоморів спричинила хвилю обурення. Мерія вже призупинила діяльність Будинку вчених, де відбувалась гулянка. Оглянемо реакції на скандал.
- Підприємці скаржаться на підвищення цін на електроенергію. Постачальники кивають на виробника, а саме компанію ДТЕК Рината Ахметова. Дізнаємось, хто винен у зростанні цін на стратегічний ресурс і як це позначиться на українцях.
- На Бурштинський ТЕС сталося дві аварії за добу, де постраждали люди. Такі аварійні ситуації і позапланові ремонти посилюють нестабільність в енергетичній сфері. Довідаємося більше про ситуацію на ключовій електростанції для заходу України.
Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі 24 каналу.
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