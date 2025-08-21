У п’ятницю, 22 серпня, Львівська національна філармонія імені Мирослава Скорика урочисто відкриє 123-й сезон. Академічний симфонічний оркестр філармонії виконає програму, яка сконцентрована на силі відкривати власну традицію, забуті шедеври, нову сучасну мову, а також відкривати Україну світові.

У Львові вперше прозвучить Сюїта з балету «Тіні забутих предків» Івана Небесного, яка є яскравим зразком української сучасної музики.

Музика Івана Небесного претендує на те, щоб слідом за «Гуцульським триптихом» також стати класикою. Вона поєднує у собі модерність та добру обізнаність гуцульським фольклором. Лірична тема, що йде червоною ниткою через усю виставу, є чуттєвою й тече як гірська річка. А ритм ударних додає динаміки та тривожності у загальну канву.

Балет з успіхом йде на сцени Львівської опери, яка також саме цією постановкою відкрила новий сезон. Проте концерт у філармонії дасть змогу оцінити, як звучить музика самостійно, без візуального ряду вистави.



«Я писав музику, відштовхуючись від ідей балетмейстера. Я мав перед собою відео репетицій та бачив усі акценти та настрої. З одного боку я був затиснутим формою, заданою балетмейстером. З другого боку все працює на загальний результат. Мені здається, що ми зробили щось інше, ніж фільм і наша вистава має власне обличчя», – розповів ZAXID.NET Іван Небесний.

Ще один важливий момент концерту — виступ зіркового соліста, одного з найвідоміших валторністів світу, Радека Баборака. Його приїзд в Україну — це надзвичайна подія. І символічно, що прозвучить Концерт для валторни з оркестром Рейнгольда Глієра, українського композитора, чия музика рідко звучить у такому форматі, а у Львові, ймовірно, пролунає вперше.

Концертна програма продовжиться музикою Бедржіха Сметани, знаменитим циклом симфонічних поем «Моя Батьківщина».

Концерт оркестр виконає під батутою головного диригента Теодора Кухара, знаного інтерпретатора європейської та української музики.