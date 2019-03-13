Львівська майстерня «Сузір'я Оріоне», що опікується особливою молоддю, відсвяткувала 10-річчя

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Друзі Майстерні «Сузір'я Оріоне» – так називають осіб із неповносправністю, відсвяткували десяту річницю її створення. Спільнота отців-оріоністів, що має осередок на вул. Лінкольна, 12, опікується молоддю з ДЦП, синдромом Дауна та зі сповільненим психічним розвитком.

Особливим людям важко говорити, декого не слухаються руки, погано працює мозок. Але попри це вони живуть щасливо. Бо щодня мають нагоду зустрічатися і ділитися талантами.

Отці-оріоністи спершу взяли під опіку двох хлопців: Михайла та Андрія. Останнього, на прохання мами, отці забрали з інтернату. А Михайлом вже не міг опікуватися батько, якого знесилював рак.

«Мені тут нормально. Перша кляса! Мені подобається весна. Тільки шкода, що вона холодна. На жаль», – поділився емоціями Михайло, 45-річний друг майстерні.

Вісім осіб живуть у майстерні постійно.

Минуло вже чотири роки, як до отців-оріоністів приєднався Олександр із Донбасу.

«А в нас у Горлівці війна була. Якби матір жива була, то ми би її сюди забрали. Вона потрапила під обстріл. Поїхала субсидію оформляти – попала під обстріл…», – розповів 53-річний Олександр.

Ще з десяток особливих людей щодня навідуються у майстерню. Мають спільне творення: роблять прикраси з бісеру, тчуть і оздоблюють листівки.

«Рік вже буде, як я тут. Люблю бісер набирати на намисто. Ще ми молимось», – розповів 25-річний друг Юрко.

«А я прислуговую в церкві. Тримаю свічку, поливаю воду. Мені тут добре, я вже тут чотири роки. Буде п'ятий. Мені тут подобається, маю повно друзів», – додав 35-річний друг Едуард.

Та попри те, в майстерні є гостра потреба в асистентах – помічниках друзів із особливими потребами.

«Ну, з цією молоддю працювати – то її треба полюбити. Вона з вадами такими, що всяко буває. Але і без них іноді сумно. Коли йду у відпуску, мені не вистачає їх. Я живу через дорогу, то прибігаю», – пояснила асистентка майстерні Анна Клюка.

«Асистентам дуже важко фізично, нереально. Дуже треба асистентів, особливо чоловіків. Бо в нас хлопців багато. Може, хто хотів би допомогти, то нехай приходять. Усі приходьте! Запрошуємо!», – додала асистентка майстерні Наталя Капля.

Адже, кажуть в майстерні, усіх точно приймуть із добрими серцями та радісними обіймами.

До слова, отці-оріоністи ‒ це одне зі згромаджень УГКЦ, які відправляють літургії і за латинським, і за візантійським обрядами. У Львові це єдина така спільнота в Україні.