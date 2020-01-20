Львівська мерія просить подавати адреси, де руйнують пам’ятки архітектури

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Мешканців Львова просять повідомляти про інші факти незаконно вибитих вікон та пошкоджень фасадів на архітектурних пам'ятках. Інформацію варто подавати на сторінку управління охорони історичного середовища у фейсбуці.

Попередньо до такого списку, який склали у міській раді, вже потрапили 68 об’єктів.

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«Коли ми зберемо всі адреси, ми по завершенні цього тижня зробимо загальний список. Після цього буде перевірено, чи дійсно там є саме така ситуація, яка була процедура порушення по кожному з об’єктів», – прокоментував заступник міського голови з питань розвитку Андрій Москаленко.

Пізніше усі адреси та імена порушників мають оприлюднити. Також у Ратуші ініціювали внести зміни у законодавство і збільшити штрафи для таких горе-підприємців.

«Вже є якісь потуги, що ті штрафи будуть піднімати на більші, але виглядає на те, що штрафи не зупиняють власників таких приміщень. Тим більше, що на фізичних осіб штрафи є досить малі», – каже начальниця управління охорони історичного середовища Лілія Онищенко.

Мерія просить збільшити розмір штрафів для порушників у 100 разів — до 170 тис. грн для фізичних осіб і до 17 млн. грн для юридичних.