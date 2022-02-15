Депутати виділять кошти на територіальну оборону

У середу, 16 лютого, відбудеться позачергова сесія Львівської облради щодо підтримки територіальної оборони області. Відповідне рішення прийняла президія Львівської облради 15 лютого.

На сесію запросили керівника 103-ї окремої бригади Сил територіальної оборони Валерія Курка, а також керівників усіх правоохоронних органів, ДСНС та обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Депутати заслухають інформацію про готовність тероборони Львівщини у випадку надзвичайних ситуацій. Заплановано виділити перший транш у 5 млн грн з обласного бюджету та визначити приміщення для потреб Сил територіальної оборони.

Раніше голова Львівської ОДА Максим Козицький ініціював скликання термінової позачергової сесії на 15 лютого, однак засідання відклали. Голова Львівської облради Ірина Гримак пояснила це, зокрема, тим, що є розбіжності щодо суми фінансування на територіальну оборону. Зі свого боку перший заступник голови ЛОДА Андрій Годик звинуватив «Європейську солідарність» у затягуванні з виділенням коштів.