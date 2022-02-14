На Львівщині формують сили територіальної оборони

Львівська облрада не збереться на термінову сесію у вівторок, 15 лютого, як це заявляв голова ЛОДА Максим Козицький, оскільки в керівництві області немає розуміння щодо потреб та суми коштів, які потрібні на територіальну оборону. Позачергову сесію обіцяють провести в найближчі дні, дату визначатимуть на засіданні президії.

У понеділок, 14 лютого, ЛОДА Максим Козицький заявив, що ініціює скликання термінової сесії уже на 15 лютого. Головними питаннями порядку денного мають стати заслуховування інформації щодо формування сил територіальної оборони Львівщини та виділення коштів на їх формування.

«Саме ці рішення дозволять швидко розгорнути підрозділи тероборони в області та підготуватися до можливих екстрених ситуацій», – заявив Максим Козицький.

Голова Львівської облради Ірина Гримак запевнила, що обласна рада готова ухвалити Програму підтримки підрозділів Сил тероборони на Львівщині, що забезпечить додаткове фінансування підрозділів оборони. Відповідну програму ще 1 лютого доручили розробити департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

За підсумками розширеної наради керівництва області з силовиками та військовими, яка відбулася 14 лютого, зі скликанням сесії вирішили не поспішати. Тому 15 лютого відбудеться засідання президії Львівської облради, яка і визначить дату позачергової сесії. На сесії прийматимуть рішення про виділення коштів та приміщень силам тероборони. Відтягування дати сесії Ірина Гримак пояснила, зокрема, тим, що є різні пропозиції щодо суми коштів на тероборону – від керівництва тероборони та Львівської ОДА. З її слів, ЛОДА має напрацювати кінцевий проект рішення і подати на розгляд депутатам.

«Наразі йшла мова про 18 млн грн, які заявлені у зверненні керівника територіальної оборони. Львівська ОДА поки озвучує цифру 5 млн грн. Тому ми проведемо необхідні консультації і будемо розуміти, як ми рухаємося далі», – розповіла Ірина Гримак.

Також на нараді обговорили посилення безпеки стратегічних об’єктів, забезпечення обласних лікарень, готовність громад розмістити у себе тимчасово переміщених осіб та загальний план дій для області на випадок ескалації. У підсумку керівники ЛОДА, облради та Львова закликали мешканців не панікувати, запевнивши, що ситуація контрольована і всі служби готові належно працювати у випадку надзвичайної ситуації.

Нагадаємо, що Росія зосередила поблизу України вже 140 тис. військових. США вважають, що РФ може напасти на Україну найближчими днями.