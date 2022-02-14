Фракція «Об’єднання «Самопоміч» ініціює проведення сесії Львівської облради в зв'язку із ситуацією, яка виникла через російську агресію. У заяві, яку оприлюднили у понеділок, 14 лютого, зазначено, що у Львові вже напрацювали програму підготовки до національного спротиву, а окремі заходи реалізовують на практиці. Також розпочато формування батальйону територіальної оборони Львівщини. Натомість, кажуть депутати, Львівська обласна рада перебуває в «режимі очікування».

«Таке враження, що питання безпеки громади ні керівництво ради, ні більшість депутатів зовсім не турбує, а питання матеріально-технічного забезпечення тероборони області так ніхто і не вирішує», – зазначено у заяві фракції об'єднання «Самопоміч» у Львівській обласній раді.

У заяві вказано, що сесію облради не скликають, а засідання президії ради, яке мало відбутися 10 лютого, скасували без пояснень. Депутати наголосили, що вважають «таку бездіяльність керівництва та коаліції обласної ради у критичній ситуацій для країни злочинною».

Нагадаємо, у львівській мерії підготували план дій та підготовки у випадку розгортання повномасштабних військових дій на території України. У кінці січня у місті почали організовувати військові вишколи зі стрілецькими навчаннями, а також навчання з домедичної допомоги. А на початку лютого у місті запрацював центр рекрутингу територіальної оборони, де охочі можуть зголоситися до територіальної оборони.

До слова, у неділю, 13 лютого, голова Львівської обласної ради Ірини Гримак повідомила, що у понеділок, 14 лютого, проведе нараду з головами фракцій. Також до участі запросили керівництво Львівської облдержадміністарції та сил територіальної оборони області. Під час зустрічі планують обговорити розробку Програми підтримки 103-ї окремої бригади Сил територіальної оборони.