На думку депутатів, розбудова Сокільників несе загрозу для аеропорту

Львівська облрада на засіданні у вівторок, 4 лютого, ухвалила звернення до президента та прем’єр-міністра щодо загроз для розвитку Міжнародного аеропорту «Львів» імені Данила Галицького. Йдеться про масштабну багатоквартирну житлову забудову на території села Сокільники впритул до злітно-посадкової смуги. Відповідне звернення ініціювала фракція «Самопомочі».

Як зазначається у зверненні, Сокільницька сільська рада наприкінці 2024 року ухвалила зміни до генерального плану населеного пункту, якими передбачила забудову понад 50 га багатоквартирним житлом у безпосередній близькості до приаеродромної території. Такі рішення були прийняті без погодження з уповноваженими органами державної влади, Львівською міськрадою та без публічних обговорень.

«Реалізація зазначених планів призведе до порушення санітарно-захисних і шумових зон, свідомого наражання майбутніх мешканців на небезпеку для здоров’я, пониження експлуатаційної категорії аеропорту та фактичного блокування його стратегічного розвитку», – сказано у зверненні.

На думку депутатів, інтереси держави в особі ДП «Міжнародний аеропорт “Львів” імені Данила Галицького» мають бути захищені, а тому внесені зміни до генерального плану села Сокільники потрібно переглянути та скоригувати.

Обласні обранці звернулися до керівництва держави з проханням доручити відповідним органам, зокрема урядовим, правоохоронним вивчити законність ухвалених Сокільницькою сільрадою рішень щодо зміни меж населеного пункту.

Також Львівська облрада просить ініціювати заходи реагування з метою недопущення забудови приаеродромної території, яка може унеможливити стратегічний розвиток аеропорту «Львів», призвести до пониження його категорії та створити загрози безпеці авіації.

Нагадаємо, раніше Львівська міськрада та ДП «Міжнародний аеропорт “Львів” імені Данила Галицького» вже звернулися судів з позовами про скасування згаданих рішень Сокільницької сільради.

Детальніше про те, хто може бути зацікавлений у будівництві житла біля аеропорту та хто активно скуповує приватні ділянки біля злітної смуги аеропорту, ZAXID.NET розповідав у матеріалі «Це буде не село, а райцентр на межі Львова». Зокрема, щонайменше близько 20 га землі зосереджені в руках членів партії «Варта» Юлії та Романа Городечних та їхньої компанії «Сокіл-Л», серед співвласників якої відомий івано-франківський забудовник Blago.