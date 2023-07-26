Водій скутера відмовився від перевірки на наркотичні речовини

Патрульні поліцейські втретє за рік зупинили скутериста у нетверезому стані. На 38-річного чоловіка склали кілька адмінпротоколів за низку порушень.

Як розповіли у патрульній поліції Львова, мотопатрульні зупинили водія скутера за порушення правил користування мотошоломами. Також водій не мав необхідних документів для керування транспортним засобом та номерних знаків.

«Під час спілкування із громадянином патрульні помітили у нього ознаки наркотичного спʼяніння. Від перевірки чоловік відмовився. До слова, порушника вже двічі впродовж року притягали до відповідальності за керування транспортним засобом в стані спʼяніння», – повідомили у поліції.

На порушника склали протоколи за ч. 3 ст. 130 КУпАП (двічі протягом року кермування транспортними засобами у стані сп’яніння) та ч. 5 ст. 126 (повторне протягом року керування транспортним засобом з позбавленням водійського посвідчення). Також винесли постанову за ч. 1 ст. 121-3 КУпАП (порушення вимог законодавства щодо використання номерних знаків транспортних засобів).