Автомобіль Mitsubishi Lancer, за кермом якого їздив затриманий водій

У Рівному патрульні затримали 40-річного водія під наркотиками. Чоловік намагався втекти від правоохоронців та ігнорував вимоги зупинитись, однак його вдалося зупинити неподалік гідропарку. За скоєне йому загрожує 17 тис. грн штрафу.

Як повідомила прес-служба патрульної поліції Рівненщини, автомобіль Mitsubishi Lancer поліцейські вирішили зупинити через те, що номерний знак не мав розпізнавального знаку країни, у якій авто було зареєстроване.

«Тому поліцейські увімкнули проблискові маяки й спеціальний звуковий сигнал, проте водій не зупинився, а лише збільшив швидкість. Тоді за допомогою гучномовця, патрульні ще раз наказали керманичу зупинитися. Чоловік не відреагував, а далі помчав вулицями», – йдеться у повідомленні.

Орієнтування одразу отримали усі екіпажі. За декілька хвилин поліцейські заблокували його автомобіль на вулиці Севастопольській. Під час спілкування інспектори помітили ознаки наркотичного сп'яніння і запропонували пройти огляд у медзакладі, на що водій погодився. Результат виявився позитивним.

На водія склали протоколи за ч.1 ст. 130 КУпАП (керування у стані сп'яніння) та ч.2 ст. 122-2 КУпАП (невиконання вимог про зупинку), а також винесли постанову за ч.2 ст. 122 КУпАП (порушення правил користування зовнішніми освітлювальними приладами).

За п'яне водіння йому загрожує 17 тис. грн штрафу, за невиконання вимог про зупинку – 153 грн штрафу, а за порушення правил користування освітлювальними приладами – 510 грн штрафу.