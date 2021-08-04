На вул. Героїв УПА з вантажівки розсипався пісок і каміння

Львівські патрульні розшукали і змусили прибрати пісок і каміння, які водій вантажівки КамАЗ розсипав на одній із вулиць міста. У середу, 4 серпня, прес-служба поліції повідомила, що порушника вони затримали за гарячими слідами.

Інцидент трапився вранці вівторка, 3 серпня. Екіпаж патрульної поліції проїздив вулицею Героїв УПА, 73. На дорозі поліцейські побачили смугу розсипаного піску та каміння, яка тягнулась вздовж вулиці. Оскільки вулиця Героїв УПА має односторонній рух, то поліції не довелося довго шукати порушника, вони поїхали слідом за ним. Патрульні знайшли КаМАЗ, з якого сипався пісок за півтора кілометра – на вул. Народній.

Зі слів 47-річного водія КамАЗу, він не помітив, що з вантажівки під час руху на дорогу висипався пісок. За словами патрульних, водій перед початком руху мав перевірити надійність кріплення свого вантажу і ще мав контролювати, аби нічого не випадало з його вантажівки. Водій цього не зробив, тому отримав протокол за забруднення дороги.

Чоловік, ймовірно, заплатить 510 грн штрафу або буде виконувати громадські робити. Також патрульні змусили 47-річного водія прибрати розсипаний пісок та каміння з дороги.