Львівські рятувальники отримали від польських колег перший в Україні вогневий тренажер

Львівські надзвичайники отримали вогневий рятувальний комплекс. Його за програмою «польська допомога» Львову передала Головна школа державної пожежної служби у Варшаві. Фінансує програму Міністерство закордонних справ Республіки Польща.

Такі тренажери поляки мають у кожному воєводстві, а в Україні це буде перший вогневий модуль.

«Ми передаємо певне обладнання. Але обладнання – це ще не все. Важливо передати певні знання, підготувати перших інструкторів, щоби вже вони навчали рятувальників», – прокоментував викладач Головної школи державної пожежної служби Варшави Здіслав Саламоновіч.

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності отримав два контейнерні комплекси. На них рятувальники можуть відпрацьовувати тактику дій в умовах задимлення та відкритого полум'я. Також поляки подарували ще один тренажер – газову заправку із пальниками – та цінне спеціалізоване обладнання: тепловізори, датчики руху і нагрудні ліхтарики.

«Ми бачимо газовий тренажер, яким комплектуються всі газові заправки, який складається з газового резервуару з двома пальниками. Це перший в Україні. Аналогів немає, ми досягнули задимлення без температури, з температурою і безпосереднім контактом полум'я-пожежник», – сказав заступник начальника кафедри пожежної тактики Василь Лущ.