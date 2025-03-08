Для львівської молоді організували теренову гру в лісі біля музею Романа Шухевича на Білогорщі. У ній взяли участь 200 старшокласників та учнів професійних закладів освіти. Теренова гра – це рольова або сценарійна гра на відкритому терені за чіткими правилами. Учасники пройшли 9 завдань на різних локаціях: перетягування каната, маскування, розпалювання багаття, стрільба, смуга перешкод та інші інтерактивні завдання. Гру присвятили 75-ій річниці загибелі головнокомандувача Української повстанської армії Романа Шухевича. У будинку, де він прийняв останній бій 5 березня 1950 року, облаштували музей. Однак в ніч на 1 січня 2024 року його знищив російський шахед. Водночас цими вихідними, 8-9 березня, три міські музеї роблять дні відкритих дверей з вільним відвідуванням – Музей народної архітектури та побуту ім. Климентія Шептицького, Меморіальний музей ім. Соломії Крушельницької та Музей тоталітарних режимів «Територія терору». Натомість закликають донатити на відбудову знищеного росіянами музею Романа Шухевича. А тим часом сам музей запустив віртуальний екскурсійний тур знищеним приміщенням.

Фото Анастасії Смольєнко для ЛМР