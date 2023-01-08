Наступний тиждень на Львівщині почнеться із хмарної погоди, температура повітря вдень сягатиме 5-10°, на дорогах можлива ожеледиця. У вівторок та середу, 10-11 січня, можливий мокрий сніг, денна температура у ці дні не перевищуватиме 4-5°.

Про теплий початок тижня у неділю, 8 січня, повідомив Львівський гідрометцентр. «У понеділок, 9 січня, погоду визначатиме теплий сектор від циклону над Норвезьким морем. По Львівській області буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів, лише в другій половині дня невеликий дощ. На дорогах ожеледиця», – повідомив Львівський гідрометцентр.

Температура вночі 9 січня на Львівщині не опускатиметься нижче нуля – очікується 0-5° тепла, а вдень 5-10°. У самому Львові вночі очікується 1-3°, а вдень – 6-8°. Як у Львові, так і на всій території Львівщини у другій половині понеділка можливий невеликий дощ, на дорогах зберігатиметься ожеледиця.

Судячи з прогнозу Українського гідрометеорологічного центру, вівторок та середу, 10-11 січня, будуть ще прохолоднішими. У ці дні також очікується невеликий дощ та мокрий сніг. Денна температура 10 січня становитиме 3-5°, а 11 січня очікується 2-4°.