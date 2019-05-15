Львівських вчителів вчать надавати першу медичну допомогу

У місті розпочали курс з надання першої домедичної допомоги для львівських освітян. Тренінги проводить Мальтійська служба допомоги. А серед слухачів ‒ понад дві сотні вчителів з предмету «Основи здоров’я та захист Вітчизни».

Ще не впевнено і трохи з помилками ‒ так вчителі визначають стан потерпілої, яку побачили раптово. Якщо людина дихає, до приїзду швидкої її можна перевернути на бік. Далі кожні дві хвилини контролювати вдих-видих. Якщо ж дихання немає, потрібно провести серцево-легеневу реанімацію. Спершу розстебнути одяг, впевнитись, що у роті немає слизу чи сторонніх предметів. А далі прикласти долоні на низ середньої третини грудини. Зробити 30 натисків та два вдохи.

«Ви серце стискаєте між хребтом і грудиною і витискаєте з нього кров. Ви маєте ще відпускати, щоб дати грудній клітці розправитись і працюєте прямими руками. Нахиляєтесь, робите це всім корпусом», – коментує тренерка Мальтійської служби допомоги.

Далі вчителям показують як працювати з дефібрилятором. Тут важливо правильно прикласти одноразові електроди і виконати звукові вказівки з апарата.

Тренінг вчительки уважно слухають і усе конспектують. На їхню думку, слухати і одразу закріплювати на практиці ‒ найкраще.

«Дуже важливо ще попробувати самостійно на манекенах, адже як у житті спіткнешся з таким випадком, щоб не боятися людини», – каже вчителька з основ здоров’я школи №36 Галина Залізняк.

«Була така ситуація, коли мені треба було просто викликати швидку і насправді я дуже розгубилася. тому знання ‒ це є знання, а навички, дії в таких екстремальних ситуація ‒ це зовсім різні речі», – додає вчителька біології школи №66 Оксана Мельничук.

Курс першої домедичної допомоги вчителі вивчатимуть впродовж двох днів. Окрім загрозливих станів, розглянуть і побутові травми. А пізніше складуть іспит.

«Відпрацьовується на практиці робота серцево-легеневої реанімації, при яких умовах її потрібно робити. Також розглядаються різні невідкладні стани, до прикладу, як діяти при підозрі інсульту чи інфаркту, чи як діяти при опіках, чи переохолодженні», – коментує заступниця директора Мальтійської служби допомоги у Львові Марія Панчак.

Управління освіти ініціювало такий тренінг, щоб вчителі зробили цікавішими уроки з надання першої допомоги.

«Працює творча група вчителів спільно із Мальтійською службою, які є нашими партнерами, напрацьовують методичні матеріали. Це для предмету основи здоров’я з 5 по 8 клас в кожному класі є модуль такого навчання і 18 годин відбуватиметься у 10-х класах з надання домедичної допомоги», – прокоментувала директорка навчально-методичного центру освіти Олександра Приставська.

Загалом курс навчання пройдуть понад 200 педагогів з усіх навчальних закладів Львова.