Львівський авіаційний завод суттєво розширив свої можливості з модернізації винищувачів

Львівський авіаремонтний завод розширив номенклатуру ремонту плат блоків авіаційного та радіоелектронного обладнання та авіаційного озброєння літаків типу МіГ-29

Державне підприємство «Львівський державний авіаційно-ремонтний завод», що входить до складу концерну «Укроборонпром», суттєво розширив свої технологічні можливості з відновлення та модернізації військової авіації. Про це 15 березня повідомила прес-служба «Укроборонпрому».

Зокрема підприємство розширило номенклатуру ремонту плат блоків авіаційного та радіоелектронного обладнання та авіаційного озброєння літаків типу МіГ-29. Для якісної діагностики і скорочення часу ремонту плат завод закупив сучасний автоматизований діагностичний комплекс (АДК) серії «Діана – 4.6», призначений для діагностування складних цифрових і цифро-аналогових змінних елементів електронної апаратури.

Також протягом 2018 року за власні обігові кошти на заводі здійснили реконструкцію цеху, у якому проводять гальванічне покриття деталей авіатехніки. При цьому сам процес покриття деталей на час реконструкції приміщення не призупиняли. У цеху встановили обладнання та гальванічні ванни українського виробника із сучасних термопластичних матеріалів та випрямлячі постійного струму типу ВАКР-М.

Крім того, на підприємстві тривають дослідно-конструкторські роботи для модернізації винищувачів МіГ-29 до варіанту МіГ-29МУ2 для вдосконалення можливостей літака із нанесення високоточних ударів по наземних цілях.