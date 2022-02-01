Галицький районний суд Львова оштрафував на 17 тис. грн бармена кафе «Вуйко Сем», який обслуговував відвідувачів без маски. Чоловік заявив, що лише приспустив маску, поки перевіряв сертифікати у клієнтів, втім це не допомогло йому уникнути покарання.

Як вказано у судовій постанові, бармен закладу «Вуйко Сем», що на вул. Братів Рогатинців, Євген Бондар обслуговував відвідувачів без маски. Поліція зафіксувала це порушення 20 листопада 2021 року.

Євген Бондар на судовому засіданні 20 січня 2022 року заявив, що був у масці, однак вона була приспущена. Він також заявив, що перевіряв ковід-сертифікати у відвідувачів закладу.

Суддя Віталій Радченко визнав Євгена Боднара винним у порушенні карантину, оскільки поліція долучила до справи його фотографії, де видно, що бармен перебуває на роботі без маски. Так, суд оштрафував чоловіка на 17 тис. грн.

Євген Бондар ще може оскаржити цю постанову суду в апеляції.