У музично-меморіальному музеї Соломії Крушельницької у Львові за підтримки Українського культурного фонду триває робота над створенням цифрової платформи, мета якої ‒ збереження та відкриття для всього світу унікальної спадщини видатної української співачки. Доступними для перегляду стануть архівні родинні фото, особисті речі, ексклюзивні записи української оперної співачки зі світовою славою.

Проєкт втілюється у співпраці з відновленим Галицьким музичним товариством, однією з найдавніших і найвпливовіших культурних інституцій Галичини.

У фондах музею є понад 26 тисяч одиниць збереження

Життя і творчість Соломії Крушельницької ‒ важлива сторінка і української, і європейської музичної історії. Цифрова платформа, яку цими днями створюють у львівському музеї оперної діви, стане віртуальним простором, де оживатимуть голоси епохи, а унікальні документи та артефакти стануть доступними широкій аудиторії.

«Ми прагнемо, аби кожен, хто любить культуру і цікавиться історією музики, міг доторкнутися до унікальних артефактів і відкрити нові сторінки життя Соломії Крушельницької та інших славетних митців, чиї імена зберігає наш музей», ‒ зазначає керівник музею Тарас Демко.

Сьогодні у фондах музею є понад 26 тисяч одиниць збереження: від особистих матеріалів Соломії Крушельницької — до архівів, пов’язаних з іменами Олександра Мишуги, Модеста Менцинського, Любки Колесси, Марії Крушельницької, а також композиторів Станіслава Людкевича, Василя Барвінського, Остапа й Нестора Нижанківських.

Серед унікальних речей у блузка, яку носила Крушельницька

Серед унікальних речей у музично-меморіальному музеї Соломії Крушельницької у Львові ‒ архівні родинні фото співачки; блузка, яку носила Крушельницька (це єдиний зразок одягу, що є у фондах збірки); платівка фірми «Columbia» із записом українських пісень у виконанні української оперної діви (1928 р.); бронзовий медальйон роботи італійського скульптора Фарнезі із профілем співачки у ролі Саломеї, створений у грудні 1906-го після участі Крушельницької в італійській прем’єрі опери Ріхарда Штрауса; а також інші ексклюзивні артефакти.

«Наші фонди є готовою джерелознавчою базою для дослідження історії українського музичного мистецтва і світової культури», ‒ наголошує головна зберігачка фондів Музею Ірина Криворучка.

«Це вперше особисті архіви видатних українських співаків, композиторів, виконавців-інструменталістів стануть широкодоступними. Ще однією особливістю нашої цифрової платформи буде те, що у ній представлені різні види музейних джерел: фото-, фоно-, речові джерела, образотворчі матеріали, рукописи та інші. В час повномасштабної війни і підвищених ризиків, головне завдання музею - зберегти цінні пам'ятки музичної культури, які зберігаються в музеї», ‒ додає вона.

«До нашого музею часто звертаються науковці-музикознавці, культурологи, письменники, митці, які цікавляться творчістю Соломії Крушельницької й історією музичної культури України з проханням дозволити їм працювати з фондовими матеріалами. Діджиталізація фондових матеріалів відкриває нові можливості для їхнього наукового дослідження. Широка доступність цих матеріалів сприятиме популяризації постаті Соломії Крушельницької й інших видатних музичних діячів», ‒ ділиться керівниця наукового відділу музею Данута Білавич.

Майбутня цифрова платформа дозволить не лише переглядати архівні документи, а й працювати з ними поглиблено, відкриваючи нові перспективи для дослідників і шанувальників оперного мистецтва.

«Це стане важливим кроком до збереження та поширення культурної спадщини, що належить не лише Україні, а й усьому світові, і на найвищому рівні культурної дипломатії інтегрує український контекст у світовий», ‒ додає Тарас Демко.