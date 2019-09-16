Львівський пологовий будинок оголосив про день відкритих дверей

Майбутні мами мають змогу ознайомитися з умовами перебування у пологовому будинку

Львівський пологовий будинок № 1, що на вул. Мечнікова, 8, проведе день відкритих дверей. 23 вересня майбутні батьки разом з рідними з 10:00 до 15:00 можуть оглянути пологовий будинок, подивитися в яких умовах перебуватимуть породіллі і немовлята після появи на світ, ознайомитися з оснащенням медзакладу тощо.

Про це працівники пологового будинку повідомили на своїй сторінці у Facebook.

Наступного дня, 24 вересня, пологовий будинок почне приймати перших вагітних жінок. До того часу він майже два місяці був закритий на планову дезінфекцію.

День відкритих дверей у пологовому будинку вже проводили. Такі заходи, як повідомила ZAXID.NET головний лікар Людмила Шекета, проводять раз на два роки. Останній був у 2017 році.

«Жінки разом з чоловіками, родичами можуть подивитися на все, що їх цікавить: оглянути пологовий зал, операційні, палати інтенствної терапії, інкубатори, інше оснащення тощо. Відвідувачів, які прийдуть на оглядини, супроводжуватимуть працівники закладу. Вони і дадуть відповіді на всі запитання, які цікавлять майбутніх мам та їхніх родичів. Після цього у пологовому будинку проведуть заключну дезінфекцію і наступного дня, 24 вересня, починаємо працювати», – каже Людмила Шекета.