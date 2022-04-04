Львівський суд задовольнив клопотання прокуратури про переведення понад 650 тисяч євро, які належали російським комерсантам, на рахунок Збройних сил України. Про це у понеділок, 4 квітня, повідомили у Державному бюро розслідувань (ДБР).

Як повідомили у ДБР, посадовці держпідприємства, що входить до сфери управління Державного рибного агентства України, увійшли у змову з представниками іноземних компаній, у тому числі російських. Вони планували привласнити кошти через штучне зменшення суми компенсації за затонулий український риболовецький траулер у територіальних водах Мавританії в липні 2019 року. Реальна ринкова вартість судна становила 10 млн доларів США.

«Під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження зафіксовано факт безпідставного перерахування на транзитний рахунок банківської установи України грошових коштів в сумі 650 тис. 200 євро з банківського рахунку, відкритого на території російської федерації за, нібито, врегулювання спору щодо затопленого траулера у територіальних водах Ісламської Республіки Мавританія, хоча насправді це рішення жодним чином не погоджувалося українською стороною. У подальшому на вказані грошові кошти судом накладено арешт», – розповіли у ДБР.

У зв’язку з запровадженням воєнного стану прокурор у цій справі подав клопотання до суду про передачу арештованих грошей на потреби українських військових. Так, слідчий суддя Личаківського районного суду Львова задовольнив це клопотання, скасував арешт на 650,2 тис. євро та перерахував їх на рахунок Збройних сил України.

Нагадаємо, український океанський траулер «Іван Голубець» затонув у ніч на 22 липня 2019 року. На момент загоряння на борту були 90 осіб – громадяни України і Росії, декілька з них загинули. Слідство у цій справі досі триває.