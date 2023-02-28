Щоб уникнути перевірки, чоловік одразу попрямував до виходу, при цьому штовхнув контролерку і вдарив її кулаком в руку

Залізничний районний суд Львова виніс вирок колишньому працівнику ЛКП «Львівелектротранс» і голові профспілкового осередку Остапу Олексіву, який зламав контролерці руку. Чоловіка визнали винним і призначили йому 2 роки обмеження волі. Також він має виплатити потерпілій 10 тис. грн моральної шкоди.

Інцидент стався ще у жовтні 2020 року. Остап Олексів їхав у тролейбусі № 32 і на одній із зупинок у транспорт зайшли контролери. Щоб уникнути перевірки, чоловік одразу попрямував до виходу , при цьому штовхнув контролерку і вдарив її кулаком в руку. В результаті цього працівниця «Львівелектротрансу» отримала закритий перелом кисті правої руки та 21 день пробула в гіпсі.

Чоловік під час судового засідання пояснив, що хотів вийти, адже під'їхав до своєї зупинки, однак заздалегідь не приготувався. Тож поспішав.

«Коли тролейбус зупинився, він трохи затримався, оскільки почув якийсь галас біля передніх дверей і відволікся. Коли ж почав спускатися по сходах, то побачив перед собою дівчину, яка була в чорній формі. Чоловік звернувся до неї, щоб вона його пропустила. Через те, що в проході стояли люди, він переживав, що не вийде. Виходячи з натовпу, припускає, міг нанести ушкодження потерпілій», – викладена у матеріалах справи позиція Олексіва.

Натомість потерпіла у суді пояснила, що вона заходила у тролейбус та побачила, як обвинувачений виходив з транспорту. Контролерка у нього запиталася, чи оплатив він проїзд, однак той відповів, що нічого не оплачував. Контролерка попросила чоловіка зупинитися, але далі відчула удар та біль у руці. Також чоловік штовхнув її, внаслідок чого вона вдарилася головою та випала з тролейбуса.

«Обвинувачений в той момент вийшов, а вона покликала напарника. Напарник попросив зупинитися, однак чоловік йшов у невідомому напрямку, тож контролери пішли за ним. В подальшому напарник потерпілої викликав поліцію. Всі ці події записувались на нагрудну камеру. Також потерпіла додала, що чоловік мав можливість вийти, був прохід», – йдеться в судовому вироку.

Окрім того, за словами потерпілої, чоловік продовжує її ображати та подає різні заяви й скарги за місцем праці, попри те, що сам працював у ЛКП «Львівелектротранс».

Під час судового засідання Остап Олексів свою вину не визнав. Також він зазначив, що з 2015 року у нього тривають конфлікти з комунальним підприємством «Львівелектротранс».

Все ж Залізничний районний суд Львова визнав винним Остапа Олексіва у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 122 КК України, та призначив йому покарання за ч. 1 ст. 122 КК України – 2 роки обмеження волі. Розглядався і цивільний позов, який потерпіла подала через завдану їй фізичну шкоду. Вона просила відшкодувати їй 20 тис. грн. Однак суд вирішив задовільнити позов частково. Остап Олексів повинен виплатити потерпілій 10 тис. грн моральної шкоди. Вирок може бути оскаржений до Львівського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Зазначимо, обмеження волі – це покарання, яке є альтернативним позбавленню волі. Під час обмеження волі засуджений відбуває покарання в виправних центрах і не ізолюється від суспільства повністю, він може, зокрема, носити цивільний одяг, його залучають до праці, яку оплачують. Засуджений може мати короткочасні побачення без обмежень, і тривалі побачення, до трьох діб, один раз на місяць. Також такі засуджені можуть тимчасово покидати виправні центри за поважних причин, зокрема, у випадку смерті близьких родичів.

Нагадаємо, Остап Олексів раніше працював водієм та головою профспілкової організації ЛКП «Львівелектротранс».