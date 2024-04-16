Галицький райсуд Львова засудив Ольгу Бондар

Галицький районний суд визнав винною у держзраді уродженку міста Тлумач, що в Івано-Франківській області, 43-річну Ольгу Бондар у державній зраді й заочно призначив їй 15 років позбавлення волі з конфіскацією усього особистого майна. Засуджена добровільно почала працювати з окупантами та стала суддею посади судді Ворошиловського міжрайонного суду Донецька. Наразі Ольга Бондар продовжує мешкати у Донецьку.

Згідно з матеріалами справи, обвинувачена з 2005 по 2010 рік працювала у Калинівському районному суді Донецька, а з 2010 по 2013 рік була працівницею територіального управління Державної судової адміністрації. Після окупації Донеччини, у 2015 році, Ольга Бондар добровільно погодилася стати суддею терористичної організації та склала присягу окупантам.

У вироку йдеться, що обвинувачена незаконно розглядала цивільні, кримінальні та господарські справи. Зокрема, вона провела псевдосудові засідання та у серпні 2022 року засудила на 10 років українку шпигунство.

Суддя Віктор Романюк визнав Ольгу Бондар винною у державній зраді (ч. 1 ст. 111 ККУ) та заочно призначив їй 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна. Зазначимо, що на підконтрольній Україні території обвинувачена має частку в нерухомості. Вирок можна оскаржити у Львівському апеляційному суді.