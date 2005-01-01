Львівський суд звільнив від покарання продавчиню зіпсутої риби з Привокзального ринку

Суд вирішив, що жінку не потрібно ізолювати від суспільства. На фото - обвинувачена продавчиня Марія Ортинська

Франківський районний суд Львова засудив на два роки умовно продавчиню скумбрії з ринку «Привокзальний», товаром якої у вересні 2017 року отруїлась 71 людина.

Як відомо, отруєння скумбрією з «Привокзального» стало наймасштабнішим у Львові за останні 10 років. 65 людей, семеро з яких – діти, після коштування риби гарячого копчення, купленої в продавчині на ринку, потрапили до лікарні. Усім постраждалим поставили діагноз сальмонельоз. Як виявилось, львів’янка Марія Ортинська коптила рибу у власному гаражі в антисанітарних умовах та нелегально реалізовувала її на Привокзальному ринку.

Згодом жінці повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України.

Під час судового засідання 20 березня продавчиня визнала свою провину і попросила суворо її не карати. Двоє постраждалих від отруєння, що свідчили у суді, теж попросили призначити жінці покарання, не пов'язане з позбавленням волі.

У вироку суду наводяться результати досліджень зразків риби, якою торгувала жінка і яку вилучили з її помешкання. В усіх випадках експерти виявили бактерію сальмонелу. Цю ж бактерію знайшли на посуді, який використовувала продавчиня для розробки риби, та на поверхнях її кухонних меблів.

Розглянувши усі докази, наведені під час засідання, суд спочатку вирішив, що слід призначити жінці покарання у виді позбавлення волі, проте потім прийняв рішення не ізолювати її від суспільства.

«Суд вважає, що виправлення та перевиховання обвинуваченої можливе без ізоляції від суспільства, а тому відповідно до вимог ст. 75 КК України слід звільнити її від відбування покарання з випробуванням та встановленням іспитового строку», - йдеться у судовому вироку.

Зрештою суд призначив жінці покарання у виді п'яти років позбавлення волі і одразу звільнив її від відбування покарання, встановивши іспитовий термін 2 роки.