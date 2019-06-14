Нібито консультації з народом Президента Володимира Зеленського у розпалі. Конкретно на цей раз з громадянами зі Львівщини – котрого, мовляв, голову Львівської ОДА хочете? Гарного Вам, чи розумного, а може в окулярах...

Недовіра

Відверте загравання з регіоном, котрий показав «червону картку» чинному Президенту має кілька причин. По-перше, під час єдиного візиту на Львівщину під час виборчої кампанії Володимиру Зеленському довелося пережити чимало неприємних хвилин. Тож, треба «шукати підхід».

По-друге, Львівська обласна рада вже жорстко висловилася щодо кадрових призначень в АП та геть шкідливих ідей щодо референдуму на предмет переговорів з окупантами з ОРДЛО і вказала українську державну як мову, якою повинен послуговуватись Президент. По-третє, чому б тим невдячним галичанам не кинути «кісточку» у вигляді опитування: нехай там трохи перегризуться між собою. Шкода тільки, що хлопців для цього використали, схоже, що «втемну», та хіба ж Президентам відмовляють? Ну, а якщо-що - то зелені ботоферми діджиталізовані прихильники підкорегують будь-яке опитування у соціальних мережах. Та й завжди можна буде написати черговий пост про те, що спецперевірка відхилила таку бажану серцю фейсбучного народу кандидатуру. Халепа тільки буде з іншими призначеннями по решті регіонів... Але якщо вдасться «втюхати» «львівський кейс», то чому б і ні - Фейсбук все стерпить.

Але недовіра до такого «способу» має й інші корені, про них нижче.

«Прикриття»

Звісно, не було проблеми провести «опитування» щодо, цитую, «репутації, менеджерських та моральних (sic!)” якостей свого старого друга Баканова, якого саме за участь у 95 кварталі призначили т.в.о. голови Служби Безпеки України. Хіба мала при цьому значення інформація про відсутність відповідного цій посаді менеджерського досвіду? Чи наявність у сім‘ї близької людини з паспортом РФ, проте «проукраїнською позицією», яка не дозволила навіть після подій 2014 податися на зміну громадянства, хоч і проживає на теренах України з 1998 року ? Ні, звісно!

А от чи були «консультації» у соціальних медіа щодо призначення пана Дейнеко головним прикордонником? Чи враховувалися при цьому обставини відомі у вузьких колах такі як безперешкодний перетин кордону «козачками Казіцина», чи реалізація домовленостей щодо вільного пересування Болотовим ділянки кордону на Луганщині у буремні дні 2014 року, та і залишення складу боєприпасів що належав до ввіреному на той час Луганському прикордонному загону? Та кому потрібні якісь там консультації коли підказує «голос кварталу» і «прімкнувші» до нього?

Якась вибірковість приходить на думку і коли читати вислови головного «узеленського» Стефанчука, який цілком серйозно каже, що слід враховувати результати референдуму 2000 року, без будь-яких опитувань сьогодення.

Список сумнівних кадрових рішень, які здійснюватиме Президент Володимир Зеленський без усіляких публічних обговорень вже на сьогодні значно довший, просто немає наміру перевантажувати читача блогу.

Відтак немає сумніву, що звернення «про допомогу» щодо трьох претендентів на голову Львівської ОДА має додаткове призначення - прикриття інших кадрових рішень новообраного Президента.

Народу сподобається!

Врешті, мешканцям Львівщини має сподобатися такий крок. Після не зовсім вдалого візиту до Червонограду , ініціативи з квартирою, котра була перехоплена «Прямим» ТВ каналом, цілком вдалий прийом з перемикання уваги. Фахівці з інформаційно-психологічних операцій написали б: перекидання м'яча на поле противника - зазнало нищівної поразки! Напередодні парламентських виборів у регіоні, де «Слуга народу» за версією соціологів третя, покращити імідж Президента - відмінний прийом. А то креативний львівський бізнес на «зе фішках» вже і зароБлять почав:

І на цьому можна було б завершити цей блог, проте, а як же з кандидатами на голову ОДА, спитають терплячі слухачі?

А ніяк :-) Один з тих, хто «більше до вподоби» публічно відмовився за кілька днів до появи опитування на сторінці Президента, інший, кажуть, хотів пробувати себе на виборах до парламенту...

Переконаний, що як не зараз (бо мо якимсь бідолахою на період виборів дійсно посаду закріплять ), то дещо згодом на посаду голови ОДА призначать у «квартальний» спосіб без обговорень людину з прізвищем із закінченням на ...ов (прошу пробачення заздалегідь у всіх, хто має такі прізвища - метафора), з відчутним або не дуже акцентом російською та відсутністю знань про різницю між Сколівським і Сокальським районами. Ну, такий собі Сало, на сучасний манер.

Хоча ні, зиск з опитування таки буде! «Кандидати на голову Львівської ОДА» прочитають про себе чимало в коментарях. Ну, то таке, така вона доля тих хто претендує на найвищі посади у публічній владі.