Солдат-прикордонник отримав тюремний строк за СЗЧ

Сокальський районний суд Львівської обласні 18 листопада виніс вирок військовослужбовцю прикордонного загону Державної прикордонної служби Тарасові Ш., який вчинив СЗЧ та перебував поза службою чотири місяці. Йому присудили п’ять років позбавлення волі.

За матеріалами справи, солдат прикордонного загону Тарас Ш. самовільно, без дозволу командира залишив місце служби та перебував удома з 23 серпня до 20 грудня 2024 року.

Обвинувачений у суді свою вину не визнав. Він розповів, що у березні 2024 року мав намір виїхати за кордон, оскільки мав військовий квиток, де вказано, що він знятий із військового обліку і непридатний до служби. У пункті пропуску його затримали та скерували на ВЛК, де без обстеження визнали придатним.

Тарас Ш. додав, що після навчання перебував на службі в у прикордонному загоні – у Самбірському районі, на Харківщині та у Волинській області. Упродовж цього часу кілька разів вимагав проведення повторної ВЛК, однак, як стверджує обвинувачений, йому відмовляли, або проводили обстеження неналежним чином. У серпні 2024 року він поїхав додому у відпустку. Далі він ще проходив обстеження у прикордонному загоні та вирішив, що є непридатним до служби. За словами обвинуваченого, вдома він також проходив обстеження в лікарні та оскаржував рішення ВЛК.

Був оголошений у розшук та затриманий поліцейськими у грудні того ж року. Суддя Тетяна Струс визнала Тарас Ш. винним у самовільному залишенні військової частини або місця служби (ч.5 ст. 407 ККУ) та призначила йому покарання – п’ять років позбавлення волі. Вирок ще може бути оскаржений.