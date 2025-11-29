Галицький районний суд Львова виніс вирок директору та співзасновнику будівельної фірми ТзОВ «Дюк ЛТД» Тимурові Сагану за шахрайство у великих розмірах під виглядом будівництва котеджів на вул. Малоголосківській у Львові. Потерпілими у справі виявилися колишній депутат Львівської міськради Юрій Батюк та члени його сім’ї – дружина, племінник та теща. За шахрайство забудовнику присудили п’ять років тюрми з конфіскацією майна.

За матеріалами справи, директор будівельної компанії «Дюк ЛТД» Тимур Саган упродовж 2011-2015 років під приводом будівництва котеджного містечка на вул. Малоголосківській у Львові заволодів грішми чотирьох потерпілих на загальну суму близько 260 тис. доларів. У 2009 році забудовник отримав від міської ради згадану ділянку в оренду для будівництва і обслуговування житлового будинку, однак мав намір забудувати цю територію котеджами.

При цьому бізнес-партнером забудовника виявився колишній депутат Львівської міськради від НРУ Юрій Батюк, який залучив до проєкту кошти своєї родини.

У суді ексдепутат Юрій Батюк розповів, що під час депутатства познайомився з директором «Дюк ЛТД» Тимуром Саганом, який отримав від міськради ділянку для будівництва на вул. Малоголосківській. Забудовник запропонував депутатові вкласти кошти в інвестиційний проєкт будівництва котеджів. Оцінивши привабливість проєкту, депутат залучив свої власні кошти, а також кошти дружини, племінника та тещі. Загалом упродовж 2012-2015 років ексдепутат передав обвинуваченому близько 260 тис. доларів як інвестиції у майбутнє будівництво. Забудовник свої зобов’язання не виконав і грошей не повернув.

Окрім того, наприкінці 2013 року Юрій Батюк погодився стати директором приватного підприємства «Компанія БС», створеного спільно з обвинуваченим нібито для участі у будівництві, однак, як розповів ексдепутат в суді, згадане підприємство було створене формально і жодної діяльності не проводило.

Обвинувачений у суді свою вину заперечив та просив ухвалити виправдувальний вирок. Тимур Саган пояснив, що з 2014 року у зв’язку зі замінами до генерального плану забудови Львова у районі «Під Голоском» на прилеглих земельних ділянках почалася багатоповерхова забудова. А під час пролонгації договору оренди землі Львівська міськрада зобов’язала ТзОВ «Дюк ЛТД» використати ділянку за цільовим призначенням – під забудову багатоповерховими будинками. Для цього необхідно було перенести магістральний водопровід за межі ділянки та виконати інші роботи, що спричинило додаткові витрати.

Забудовник заявив, що за погодженням із ексдепутатом у 2017 році «Дюк ЛТД» знайшло інвестора для забудови згаданої ділянки – ТОВ «БК Плюс Девелопмент». А інвестовані ексдепутатом кошти використали у процесі будівництва багатоповерхового житлового будинку до моменту його здачі в експлуатацію, що не суперечило протоколам намірів.

Як з’ясував суд, директор «Дюк ЛТД» без відома потерпілих уклав договір часткової участі в будівництві та передав права замовника будівництва «БК Плюс Девелопмент». Початково «Дюк ЛТД» набувало право на 12% площ в об’єкті будівництва (загальна площа квартир становила 11,5 тис. м2 та площа нежитлових приміщень 2,3 тис. м2). Однак упродовж 2019 року «Дюк ЛТД» уклало кілька додаткових договорів з «БК плюс Девелопмент», зменшуючи свою частку у в об’єкті будівництва. Так замість початкових 1391 м2 «Дюк ЛТД» мало отримати лише три квартири загальною площею 151 м2, а в кінцевому результаті лише три нежитлові приміщення, загальною площею 31 м2, що не відповідає тим площам, у які інвестували кошти потерпілі.

Суддя Віталій Стрельбицький визнав Тимура Сагана винним у шахрайстві в особливо великих розмірах (ч.4 ст. 190 ККУ) та призначив йому покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також суд задовольнив цивільний позов потерпілих. Обвинувачений має сплатити їм 260 тис. доларів матеріальної та 100 тис. грн моральної шкоди. Вирок ще може бути оскаржений.

За даними YouControl, будівельна фірма «Дюк ЛТД» зареєстрована у Львові понад 30 років тому. Власниками є львів’яни Наталія Сліпченко, Тимур Саган та Ірина Боровкова. Цю фірму також пов’язували з кримінальним авторитетом та одним з колишніх фінансистів ВО «Свобода» Володимиром Дідухом.