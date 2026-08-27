«Львівводоканал» запевнив, що місту не загрожує дефіцит води через посуху
Новини Львова від ZAXID.NET за 27серпня
0
У четвер, 27 серпня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал
- Затягування справи. Адвокатка підозрюваного у вбивстві Фаріон не з'явилася на засідання, співпрацювати із державною Зінченко не хоче.
- Перший випадок в Україні. Університетська лікарня працевлаштувала провідного європейського інтервенційного кардіолога.
- Загрози через посуху немає. У «Львівводоканалі» запевнили, що мають достатній запас води.
- Херсонські кавуни на Львівщині. У Бродах переселенець із вісьмома вихованцями відновлює справу свого життя.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter