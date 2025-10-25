Текст читатиме Наталія Сумська

У понеділок, 27 жовтня, у День української писемності та мови львів’ян запрошують долучитися до написання диктанту в Муніципальному тирі «Стрільниця» (вул. Лисенка, 23А) або в одній із 22 міських бібліотек. Початок – об 11:00.

Лвівська міськрада зазначає, що для участі у написанні диктанту в «Стрільниці» потрібно зареєструватися та мати із собою ручку і папір.

У бібліотеках міста реєстрація не потрібна – достатньо просто прийти. Диктант можна буде написати у таких локаціях:

Центральна міська бібліотека імені Лесі Українки (Перша Медіатека) – вул. Мулярська, 2а

Центральна дитяча бібліотека – вул. Т. Окуневського, 3

Бібліотека-філія № 4 – вул. Б. Антоненка-Давидовича, 10

Бібліотека-філія № 6 імені Олега Ольжича – вул. Городоцька, 139

Бібліотека-філія № 7 – вул. Золота, 40

Бібліотека-філія № 10 – вул. М. Залізняка, 5

Бібліотека-філія № 13 – вул. Князя Романа, 32

Бібліотека-філія № 14 – вул. І. Мазепи, 11

Медіатека «Мультиплекс» – вул. В. Симоненка, 10

SMART бібліотека – вул. Професора Ковалика, 1

Бібліотека-філія № 23 – вул. Тернопільська, 9

Бібліотека-філія № 24 – вул. Дніпровська, 11

Бібліохаб «Під Високим замком» – вул. Б. Хмельницького, 175

Бібліотека-філія № 28 – с‑ще Брюховичі, вул. Незалежності України, 31

Бібліотека-Сад – вул. Шевченка, 270а

Бібліотека ProFashion – вул. Хуторівка, 24

Бібліотека-філія № 34 – м. Винники, вул. Галицька, 49

Spilno бібліотека – вул. І. Миколайчука, 1

Бібліотека-філія № 40 – вул. Зелена, 130

Бібліотека-філія № 41 – с‑ще Рудно, вул. Юрія Липи, 1

Комфорт-бібліотека – вул. Є. Патона, 4 ⁄ 2

⁄ Бібліотека-філія № 43 – вул. Стрийська, 79

Авторкою цьогорічного тексту стала письменниця Євгенія Кузнєцова, назва диктанту – «Треба жити!», а читатиме його народна артистка України Наталія Сумська.

Радіодиктант транслюватимуть на всіх платформах Суспільного – Українському Радіо, Радіо Культура, телеканалі Суспільне Культура, YouTube Українського Радіо, а також у застосунках suspilne.radio та «Дія».

Тексти можна буде надіслати:

паперовим листом — до 28 жовтня (м. Київ, вул. Хрещатик, 26);

електронно — фото чи скан-копію до 11:00 29 жовтня на адресу rd@suspilne.media.

Всеукраїнський радіодиктант національної єдності започаткували у 2000 році. Його головна мета – не перевірка грамотності, а єднання українців у всьому світі. Торік диктант писали понад пів мільйона учасників із більш ніж 30 країн.