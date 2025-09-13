Чоловік прямував пішки через пункт пропуску «Малий Березний».

На кордоні зі Словаччиною викрили 33-річного львів’янина, який намагався незаконно виїхати за кордон. Спершу він вдав з себе іноземця, а потім спробував підкупити прикордонників. Про це у суботу, 13 вересня, повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

Чоловік прямував пішки через пункт пропуску «Малий Березний». На паспортний контроль він надав закордонний паспорт громадянина Саудівської Аравії.

«Під час перевірки у прикордонного наряду виникли сумніви щодо дійсності наданого документа, які згодом підтвердилися – він містив ознаки повної підробки», – йдеться у повідомленні прикордонників.

Усі фото прикордонників

Чоловік вдавав, що є іноземцем і спілкувався лише англійською мовою. Коли зрозумів, що його викрили, перейшов на українську та дістав схований паспорт громадянина України. Водночас, він наполегливо пропонував прикордонному наряду хабар – 100 тис. грн, які мав намір скинути на картку інспекторки.

Прикордонниця від хабаря відмовилася, попередила чоловіка про кримінальну відповідальність та доповіла керівництву. На місце події викликали співробітників Нацполіції.

Під час опитування правопорушник зізнався, що він родом зі Львова і мав намір потрапити до родичів у Бельгію. Сфальшований паспорт йому надіслали з Саудівської Аравії, батьківщини його батька. Така «покупка» коштувала йому 550 доларів.

Чоловікові відмовили у виїзді за кордон. Про виявлення ознак кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ст.358 ККУ «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів», та про пропозицію хабаря (ст.369 ККУ) проінформували Національну поліцію. Львів’янин покинув пункт пропуску у супроводі слідчо-оперативної групи Нацполіції.