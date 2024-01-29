Личаківський районний суд Львова 25 січня засудив до 12 років в’язниці 27-річного Віталія Плахотнюка, який до смерті забив матір. Після затримання в організмі чоловіка медики виявили 3.43 проміле алкоголю.

Трагедія сталася в ніч на 20 липня 2021 року. За матеріалами справи, ще з вечора 19 липня 25-річний Віталій Плахотнюк посварився зі своєю 48-річною матір’ю. Під час конфлікту чоловік напав на неї та почав бити кулаками по тулубу та голові. Жінка отримала численні травми з крововиливами грудної клітки та голови, що й стало причиною смерті. Як йдеться у тексті вироку, в організмі Віталія Плахотнюка виявили 3.43 проміле алкоголю.

У суді обвинувачений не визнав свою вину та пояснив, що у той вечір матір була дуже п’яна й він завів її у вбиральню. Далі викликав швидку та поліції, аби госпіталізувати її до психічної лікарні.

У суді поліцейські розповіли, що під час першого виклику о 01:30 вони крізь привідкриті двері у вбиральні бачили, що жінка нерухомо сиділа зі спущеними штанами, але не заходили, бо вона була гола. У той час Віталій Плахотнюк їм говорив, що нещодавно прийшов і застав матір п’яною. Також він скаржився на її алкогольну залежність і просив, щоб поліцейські забрали жінку до психіатричної лікарні.

О 2:30 до поліції знову надійшов виклик від Віталія Плахотнюка. Після приїзду поліцейських чоловік дивно поводився, попросив допомогти підняти непритомну матір, оскільки він нібито не може сам цього зробити. Жінка знаходилась приблизно в тому положенні що й при першому виклику, а коли поліцейські її витягли то помітили, що вона не дихала й була холодна, але всеодно їй робили штучне дихання. Далі приїхали медики й констатували смерть.

При обиранні покарання суд врахував розбіжності в показах, які обвинувачений давав поліцейським та потім вже на судовому засіданні. Суд дійшов висновку, що вина Віталія Плахотнюка підтверджується всіма наданими прокурором доказами, тому за вбивство матері засудив його до 12 років позбавлення волі. Вирок можна буде оскаржити в апеляції.